МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Продвигаемый Еврокомиссией механизм общих закупок газа для нивелирования рисков дефицита "голубого топлива" в Европе пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов о его возможной эффективности, прокомментировал РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Не выдержали: что придет в Европу вместо российского газа

Еврокомиссия в понедельник сообщила, что не исключает недостатка в поставках "голубого топлива" в ближайшие месяцы. Поэтому ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.

"Детальной информации о функционировании механизма совместных закупок газа пока нет, а опубликованные Еврокомиссией и ее органами документы вызывают больше вопросов, чем дают ответы", — говорит Колобанов.

Эксперт поясняет, что фактически механизм рассчитан на работу в пределах полугода – до начала следующего отопительного сезона, тогда как основные поставщики газа заинтересованы в долгосрочных контрактах. При этом добровольность заключения контракта компаниями-получателями сырья не гарантирует выполнение договоренностей, которые может достичь агрегатор (в январе 2023 года им была определена компания Prisma).

Вместе с тем, доля планируемых закупок (15% от объема годовых обязательств по заполнению ПХГ) слишком мала, чтобы обеспечить достаточный для прохождения осенне-зимнего сезона объем газа, считает Колобанов. Кроме того, выделяемая прозрачность закупок для рынка "свободного" СПГ — скорее минус, так как при срочных поставках значительный объем газа переуступается в рамках ранее заключенных долгосрочных контрактов, а это коммерчески чувствительный процесс.

"Поэтому оценить работоспособность и, самое главное, результативность механизма совместных закупок пока затруднительно, но есть ощущение, что независимо от реальных результатов, в политических целях будет продекларировано, что именно данный механизм "спас" Европу!", — заключил эксперт.