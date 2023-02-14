МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Иран планирует увеличить добычу газа на 50% к 2031 году, этот проект потребует инвестиций в размере около 70 миллиардов долларов, заявил во вторник замминистра нефти и гендиректор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжасте-Мехр. Газовый рынок Европы может попасть в напряженную ситуацию, считают эксперты

"План компании на ближайшие 8 лет заключается в увеличении объема добычи газа с почти 1 миллиарда кубических метров в день до 1,5 миллиарда", — приводит слова Ходжасте-Мехра иранское агентство Mehr.

Он считает, что "этот проект потребует около 70 миллиардов долларов инвестиций". По словам иранского чиновника, компания планирует увеличить также объем добычи газа в центральных районах страны до 142 миллионов кубометров и инвестировать 3,6 миллиона долларов в 13 месторождений природного газа.