МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европа в ближайшее время вряд ли столкнется с внезапным дефицитом газа: уровень заполненности подземных газохранилищ остается выше средних значений за последние пять лет, однако риски большего по сравнению с прогнозами спроса, которые могут повлечь рост цен, сохраняются, сказал в комментарии РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Эксперт оценил механизм общих закупок газа в Евросоюзе

"Сейчас каких-либо предпосылок для внезапного дефицита газа в Европе нет. Уровень заполненности европейских ПХГ составляет порядка 65%, что заметно больше средних за последние пять лет значений для этого времени года", – отмечает Джиоев.

Причиной, по словам собеседника агентства, служит установившаяся в Европе теплая погода и, как следствие, не столь активное использование газа для отопления. При сохранении такого температурного режима уровень заполненности газохранилищ к началу весны может оказаться выше 50%, что, в свою очередь, облегчит задачу по наполнению ПХГ до 90% к 1 ноября 2023 года, полагает аналитик.

"Тем не менее, из-за отсутствия некогда крупнейшего поставщика газа на рынке ("Газпром" в 2022 году снизил экспортные поставки в страны дальнего зарубежья более чем вдвое – ред.) эта задача не перестает быть нетривиальной", – отмечает Джиоев.

Со стороны рисков могут выступать, например, больший по сравнению с прогнозами внутренний спрос, либо более активное восстановление внешнего спроса со стороны Китая – в этом случае цены на газ могут снова начать рост, заключает он.