МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Германии, Дании и Швеции нужно устроить опрос с пристрастием под присягой по вопросу "расследования" ЧП на "Северных потоках", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Раскрыты новые подробности подрыва "Северных потоков"

Подрыв сразу двух российских газопроводов произошел 26 сентября прошлого года. Германия, Дания и Швеция не исключали диверсию. По словам Владимира Путина — взрыв на "Северных потоках" являлся очевидным терактом.

Позднее в 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому взрывчатка, повредившая трубопроводы", была подложена американцами летом 2022 года и активирована норвежцами через три месяца. Автор уточнял в интервью Berliner Zeitung, что из-за девятимесячного промедления Джо Байдена, из восьми бомб сработали только шесть.

"Но возвращаясь к Хершу. Если он прав (а вероятность высокая, ведь из четырех веток взорваны только три), два взрывных устройства — считай, улики — либо так и лежат где-то на дне, либо уже обнаружены и перепрятаны "расследователями" из Германии, Дании и Швеции", — отметил Косачев в Telegram.

Вице-спикер подчеркнул, что должен быть способ организовать представителям этих стран опрос с пристрастием и под присягой независимой следственной группой.

Как добавил Косачев, доверять "соучастникам преступления" без каких-либо доказательств нельзя.

По словам сенатора, Байден и его ближайшее окружение должны объясняться под присягой.