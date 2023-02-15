Совфед обратится к МИД с идеей расследования по "Северным потокам"
Совфед обратится в МИД с идеей международного расследования по "Северным потокам"
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации предложит Министерству иностранных дел России провести международное расследование по терактам на "Северных потоках" с учетом новых данных от американского журналиста Сеймура Херша, такое решение верхняя палата парламента приняла в среду.
Подрыв сразу двух российских газопроводов произошел 26 сентября прошлого года. По словам Владимира Путина — взрыв на "Северных потоках" являлся очевидным терактом.
Херш опубликовал расследование, согласно которому взрывчатка, повредившая трубопроводы, была подложена американцами летом 2022 года и активирована норвежцами через три месяца. Автор уточнял в интервью Berliner Zeitung, что из-за девятимесячного промедления Джо Байдена, из восьми бомб сработали только шесть.
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин на фоне публикации данных о роли Вашингтона в диверсиях предложил обратиться в МИД с просьбой инициировать независимое международное расследование по "Северным потокам".
"Это неприкрытый акт государственного терроризма, нужно провести такое расследование", — поддержала предложение спикер Валентина Матвиенко.
https://1prime.ru/gas/20230215/839808007.html
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