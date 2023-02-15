МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации предложит Министерству иностранных дел России провести международное расследование по терактам на "Северных потоках" с учетом новых данных от американского журналиста Сеймура Херша, такое решение верхняя палата парламента приняла в среду. Раскрыты новые подробности подрыва "Северных потоков"

Подрыв сразу двух российских газопроводов произошел 26 сентября прошлого года. По словам Владимира Путина — взрыв на "Северных потоках" являлся очевидным терактом.

Херш опубликовал расследование, согласно которому взрывчатка, повредившая трубопроводы, была подложена американцами летом 2022 года и активирована норвежцами через три месяца. Автор уточнял в интервью Berliner Zeitung, что из-за девятимесячного промедления Джо Байдена, из восьми бомб сработали только шесть.

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин на фоне публикации данных о роли Вашингтона в диверсиях предложил обратиться в МИД с просьбой инициировать независимое международное расследование по "Северным потокам".

"Это неприкрытый акт государственного терроризма, нужно провести такое расследование", — поддержала предложение спикер Валентина Матвиенко.