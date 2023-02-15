ДОХА, 15 фев — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC доставила в новый терминал по приему СПГ в Германию первую партию сжиженного природного газа в размере 137 тысяч кубометров, говорится в пресс-релизе компании, размещенном арабским изданием "Ат-Така". Назван фактор, ограничивающий бурение нефтяных скважин в России

"АDNOC и RWE Aktiengesellschaft (RWE) объявили сегодня об успешной доставке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) из Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на плавучий СПГ-терминал Эльбехафен в Брунсбюттеле в Германии", – говорится в сообщении.

"Произведенная компанией ADNOC Gas на острове Дас в Абу-Даби партия СПГ объемом 137 тысяч кубометров является грузом для нового плавучего терминала СПГ в Брунсбюттеле и первой в истории партией СПГ, отправляемой в Германию с Ближнего Востока", — отметили в компании.