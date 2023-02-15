МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ведущие американские СМИ замалчивают правду о причастности Вашингтона к подрыву газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Запад лжет о терактах на "Северных потоках", заявил Лавров

"New York Times публиковала все, что я писал, большинство, если не все, на первых полосах, когда я работал на газету как проводящий расследования журналист с 1972 по 1979 год. Washington Post следила за моей карьерой в качестве лояльной оппозиции и опубликовала длинный портрет обо мне более 20 лет назад. Ни одна из них не написала ни слова сейчас об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей истории Белым домом", — написал он в материале на своей странице на платформе Substack.

Расследование журналиста о причастности американских властей к взрывам на "Северных потоках" не получило широкого освещения и в иностранной прессе. Некоторые крупные издания в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. Так, за неделю после выхода статьи New York Times и Washington Post не написали об этом ничего. Не осветили расследование и британские СМИ, например, Financial Times и Guardian.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил удивление, что расследование Херша не получило широкого распространения в СМИ на Западе. По его мнению, это, возможно, в чем-то спорная, но очень серьезная и важная публикация, которая поможет ускорить международное расследование.