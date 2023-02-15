МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Сеймур Херш назвал статью о роли Вашингтона в подрыве "Северных потоков" первым этапом, призвав "не переключаться". Херш обвинил американские СМИ в замалчивании правды о "Северных потоках"

Лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал материалы об установке американскими водолазами взрывчатки на российских газопроводах летом 2022 года и ее активации норвежцами спустя три месяца. Пентагон и Белый дом заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Госдеп призвал верить позиции США.

Позднее журналист обвинил ведущие американские СМИ и власти в замалчивании истории о причастности Белого дома к подрыву "Северных потоков".

"Можно узнать больше о решении (президента США) Джо Байдена помешать немецкому правительству серьезно задуматься по поводу нехватки дешевого газа этой зимой. Не переключайтесь. Это только первый этап", — написал Херш на платформе Substack.