Херш назвал свою статью о "Северных потоках" "первым этапом"
Журналист Херш: статья о причастности США к диверсии на "Северных потоках" — "первый этап"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Сеймур Херш назвал статью о роли Вашингтона в подрыве "Северных потоков" первым этапом, призвав "не переключаться".
Лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал материалы об установке американскими водолазами взрывчатки на российских газопроводах летом 2022 года и ее активации норвежцами спустя три месяца. Пентагон и Белый дом заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Госдеп призвал верить позиции США.
Позднее журналист обвинил ведущие американские СМИ и власти в замалчивании истории о причастности Белого дома к подрыву "Северных потоков".
"Можно узнать больше о решении (президента США) Джо Байдена помешать немецкому правительству серьезно задуматься по поводу нехватки дешевого газа этой зимой. Не переключайтесь. Это только первый этап", — написал Херш на платформе Substack.
https://1prime.ru/gas/20230215/839814772.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.