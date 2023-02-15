Лавров заявил о провальных попытках затушевать причастность США к диверсии
Лавров: Швеция и Дания не смогли затушевать причастность США к ЧП на "Северных потоках"
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Дания и Швеция за шесть месяцев не ответили на письма российского премьер-министра Михаила Мишустина по диверсии на "Северных потоках", пытаются молчанием скрыть причастность Вашингтона к взрывам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Подрыв сразу двух российских газопроводов произошел 26 сентября прошлого года. По словам Владимира Путина — взрыв на "Северных потоках" являлся очевидным терактом.
Лавров отметил, что датская и шведская стороны после получения писем Мишустина с просьбой назначить контактное лицо для обсуждения ситуации с "Северными потоками "полгода молчат как рыба об лед".
"Я считаю, что это хамство. Но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта", — подчеркнул министр на встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что подрыв "Северных потоков" представляют собой "окончательное решение" германского газового вопроса. По словам Лаврова, Запад, таким образом, помешал Германии играть самостоятельную роль и расти как ведущая европейская сила.
https://1prime.ru/gas/20230215/839816159.html
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