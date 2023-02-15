МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Западные правительства стремятся "держать СМИ в узде", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя статью американского журналиста Сеймура Херша о "Северных потоках". Херш назвал свою статью о "Северных потоках" "первым этапом"

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию, точно по Джорджу Оруэллу, в работе западных правительств в их стремлении держать в узде СМИ", — сказал глава МИД.

По его словам, четким примером данного процесса является реакция на статью Херша о взрыве на российских газопроводах, основанную только на фактах.

Министр добавил, что при подобной ситуации в России, у журналистов "не было бы другой работы", и их заставляли бы писать только об этом.

Расследование Херша о причастности властей США к теракту на "Северных потоках" не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.