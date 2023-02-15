МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Спрос на газ в Китае в последний месяц прошедшего года, несмотря на ослабление ковидных ограничений и холодную погоду, снизился в годовом выражении на 3,3%, до 34 миллиардов кубометров, говорится в первом ежемесячном докладе по рынку газа Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Еврокомиссия оценила экономические последствия от снижения цен на газ

"В декабре 2022 года спрос на газ в Китае (импорт трубопроводного газа, СПГ и внутреннее производство) снизился в годовом выражении на 3,3%, до 34 миллиардов кубометров, несмотря на ослабление ковидных ограничений и холодную погоду в течение месяца", – отмечается в докладе.

При этом добыча газа в Китае в декабре выросла на 6% в годовом выражении и на 8% – в месячном, до 20,4 миллиарда кубометров, став рекордной. Суммарная добыча в 2022 году достигла 217,8 миллиарда кубометров, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом, уточняется в докладе. "В последние годы добыча газа в Китае неуклонно растет и имеет потенциал для продолжения тенденции роста", – добавляют аналитики ФСЭГ.

Импорт Китаем трубопроводного газа в декабре 2022 года достиг 4,9 миллиарда кубометров, что на 7% ниже по сравнению с предыдущим месяцем, но на 5% выше, чем в декабре 2021 года. Суммарный импорт по итогам года составил 62,2 миллиарда кубометров, что на 9% выше показателя 2021 года. В среднем Китай импортировал 5,2 миллиарда кубометров ежемесячно по сравнению с отметкой в 4,7 миллиарда кубометров в 2021 году.