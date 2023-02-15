МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Потребление природного газа в Европе в январе сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 40 миллиардов кубометров, говорится в первом ежемесячном докладе по рынку газа Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Названы факторы снижения цены на газ в Европе

"В январе 2023 года общее потребление природного газа в Европейском союзе (ЕС) сократилось на 19% в годовом выражении, достигнув 40 миллиардов кубометров. Главным драйвером снижения потребления природного газа стала аномально теплая погода в течение этого месяца, которая повлияла на спрос для отопления со стороны коммунального сектора", — пишут эксперты ФСЭГ.

Также такой динамике способствовали скоординированные меры стран ЕС по сокращению спроса на газ, добавляется в докладе. Кроме того, в промышленном секторе Евросоюза спрос на газ в январе продолжил снижаться из-за все еще высоких цен.

Производство электричества на основе газа в Евросоюзе в январе упало на 13% год к году, в то время как общий объем выработки электроэнергии сократился только на 3%, достигнув 241 ТВт.ч. По большей степени это связано с более активным использованием угольной и гидрогенерации.

Вместе с тем, импорт трубопроводного газа Европейским союзом был на 13% ниже, чем в декабре, и на 35% ниже января 2022 года. Показатель составил 12,7 миллиарда кубов. Как и в целом в прошлом году, в январе на динамику повлияли более низкие поставки из России.

ФСЭГ также отмечает, что собственное производство газа в Европе в декабре снизилось на 5% в годовом выражении, но выросло на 3% в месячном, составив 17,6 миллиарда кубов. Драйверами роста стали Норвегия, Великобритания и Нидерланды, добыча в которых была на уровне 11,1 миллиарда кубов, 3,4 миллиарда и 1,5 миллиарда соответственно.