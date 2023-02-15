ООН, 15 фев — ПРАЙМ. Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН в связи с новой информацией относительно подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Госдума предложит ООН провести расследование диверсии на "Северных потоках"

"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН", — написал он.