Россия запросила заседание СБ ООН в связи с подрывом "Северных потоков"
Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с подрывом "Северных потоков"
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ООН, 15 фев — ПРАЙМ. Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН в связи с новой информацией относительно подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН", — написал он.
https://1prime.ru/gas/20230215/839818017.html
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