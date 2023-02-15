НЬЮ-ЙОРК, 15 фев — ПРАЙМ. США взорвали нитки "Северного потока" из опасений, что Германия согласится открыть газопровод на фоне приближающейся зимы, рассказал в интервью порталу "democracynow.org" американский журналист Сеймур Херш. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с подрывом "Северных потоков"

"Вот что сделал Байден, и вот итог этой истории (почему так много людей, в том числе разведка обеспокоены этим) – он сказал: У меня большая война с Украиной. Это плохо смотрится. Я хочу быть уверен, что у меня есть поддержка Германии и Западной Европы", — сказал Херш.

По его мнению, Байден осознавал, что зима приближается "и будет тяжело". "Я не хочу, чтобы немцы сказали, мы выходим (из игры – ред.) потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется, "мы выходим и мы открываем газопровод", что они и могли сделать. Так что он (Байден – ред.) исключил эту возможность", — отметил журналист.

Как указал Херш, США с момента запуска первого "Северного потока" говорили об угрозе газа и дешевой энергетики для Европы. "Мы всегда считали угрозой, что Европа будет больше хотеть торговать с Россией. Мы всегда хотели изолировать Россию – это была тема последних десятилетий. Страх заключался в том, что Европа уклонится от войны", — отметил журналист.

По его мнению, последствия подрыва "Северного потока" для европейцев будут ужасающими. "Суть в том, что они зависят только от Америки даже в условиях кризиса. И я думаю, это подорвет НАТО, которое я всегда считал бесполезной организацией", — отметил он.

"Я знаю людей, которые платят в 5 раз больше за электричество, в 3-4 раза больше за газ", — заявил Херш.

По его словам, для США политические последствия будут колоссальными. В долгосрочной перспективе он не исключил вероятность выхода стран из НАТО.

Херш добавил, что ЦРУ перед тем, как были подорваны нитки газопроводов "Северный поток", доставила на норвежский корабль декомпрессионную камеру для водолазов, они тренировались погружаться на глубину.

По данным журналиста, на норвежском судне находилась "декомпрессионная кабина, которая была доставлена ЦРУ".

"ЦРУ доставила декомпрессионную камеру на корабль. Подводники… – их уровень погружения — 260 футов (79 метров). Норвежцы нашли самое мелкое место Балтийского моря – между Швецией и Данией. И они тренировались там", — указал он, отметив, что взрывчатка была установлена на глубине 260 футов. "Трубопроводы покрыты бетонными плитами. Так что это серьезная работа – их взорвать", — отметил он.

Херш рассказал, что норвежское судно было "охотником за подлодками", назвав ложью заявления норвежского правительства о непричастности к операции. "Это такая глупая ложь!" — указал он. "На этом корабле была камера декомпрессии – она была доставлена и установлена там ЦРУ", — добавил журналист.

Лауреат Пулитцеровской премии ранее выпустил статью, в которой обвинил администрацию США и власти Норвегии в организации диверсии на трубопроводах, остановившей поставки газа из РФ в Германию и другие страны Европы. Расследование Херша не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Британии предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.