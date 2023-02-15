МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды увеличились на 3,3%, до 598,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе символически растут в начале торгов

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 585,7 доллара (+1%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум среды составил 581,4 доллара (+0,3%), ценовой максимум – 607,6 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 579,6 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.