ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры, заявил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко о словах официального представителя госдепартамента США Неда Прайса о взрывах на "Северных потоках". Госдума предложит ООН провести расследование диверсии на "Северных потоках"

Ранее Прайс заявил, что США отвергают обвинения в подрыве российской газотранспортной системы "Северный поток" и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

"Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах", — говорится в заявлении Гиренко.

По его словам, весьма показательно, что "несдержанная реакция" Прайса последовала на "вполне резонный" вопрос журналистов об отношении США к подключению ООН к поиску виновных в диверсии в Балтийском море.

Гиренко добавил, что посольство РФ квалифицирует инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Он также предложил Вашингтону перейти обвинений в адрес Москвы к делу, чтобы "хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов".

Расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании обвинил США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли его проигнорировать. В частности, за неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например Financial Times и Guardian.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.