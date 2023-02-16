МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европе для поддержания устойчивости хрупкого баланса, сложившегося сейчас на газовом рынке, нужны цены гораздо выше нынешних, рассказал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Спрогнозирован объем газа в ПХГ Европы к концу отопительного сезона

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опустились ниже 600 долларов за тысячу кубометров по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах). С тех пор они остаются близки к этой отметке. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку энергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

"Для поддержания устойчивости текущего баланса газа необходимы значительно более высокие цены на газ, чем сложились в последние месяцы на европейском рынке", — считает эксперт.

По мнению Белогорьева, пока явных угроз возникновения дефицита газа в странах ЕС не наблюдается. "Однако все это не означает, что рисков дефицита нет. Они таятся в хрупкости баланса газа, не имеющего, по сути, резерва мощностей", — отмечет он. Потребление газа в Европе значительно сократилось в январе

Наибольшие опасения в этом отношении вызывают два фактора, говорит эксперт. С одной стороны, возможен восстановительный рост спроса на газ в регионе на фоне относительно низких биржевых цен. С другой стороны, это может произойти при одновременном сокращении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с мирового рынка из-за роста спроса в ряде азиатских стран, в том числе в Китае. Оживлению спроса в Азии также должно способствовать резкое снижение цен на газ.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.