МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга символически снижаются, находясь чуть выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Спрогнозирован объем газа в ПХГ Европы к концу отопительного сезона

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 596,3 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10.22 мск составляет 600,9 доллара (-0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 605,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев — с 31 августа 2021 года — опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.