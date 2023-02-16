МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Объем газа в европейских ПХГ к концу зимы составит более 50 процентов на фоне благоприятной погоды и импорта СПГ, пишет газета Politico со ссылкой на анализ Еврокомиссии. Названо условие, необходимое для поддержания баланса на газовом рынке ЕС

"Согласно оценке Еврокомиссии, Европа собирается завершить зиму с более чем наполовину заполненными жизненно важными газовыми хранилищами", — сказано в документе.

По данным ЕК, мягкая погода, поставки СПГ и снижение потребления газа приведут к сохранению более 50 миллиардов кубометров "голубого топлива" за зиму. По данным Politico, завершение зимнего сезона с такими значительными запасами устранит любые сохраняющиеся опасения по поводу нехватки ресурса в краткосрочной перспективе, а также снизит беспокойство насчет следующего отопительного периода.

Аналогичную оценку ранее приводили и опрошенные РИА Новости эксперты. Так, заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявлял агентству, что к концу марта заполненность ПХГ Европы может составить 50-55%. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на конец газовых суток 14 февраля (завершились в 8.00 мск 15 февраля) европейские ПХГ опустели на 0,45 процентного пункта, до 65,22%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по ее словам, заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", не прибегая к отключениям электроэнергии. В частности, регион значительно нарастил поставки СПГ из США.