МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Резкий рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны Европы вынудил других покупателей перейти на менее экологичные и дешевые виды топлива, в частности Пакистан, Бангладеш и Индию, говорится в новом обзоре рынка англо-голландской Shell (LNG Outlook 2023). Спрогнозирован объем газа в ПХГ Европы к концу отопительного сезона

"В 2022 году спрос со стороны Европы вынудил других покупателей сократить свой импорт и переключиться на другие виды топлива, производя больше выбросов вредных веществ в атмосферу", — сообщают эксперты Shell.

"Высокие цены на СПГ привели к падению импорта в Южной Азии, при этом Пакистан и Бангладеш увеличили импорт нефтяного топлива, чтобы минимизировать перебои в поставках, а Индия использовала больше угля", — добавляют они.

В целом страны Азии с крупнейший экономикой в 2022 году интенсифицировали использование угля. Это оказало большое влияние на глобальный уровень выбросов парниковых газов, подчеркивают в Shell. Так, в Индии в прошлом году показатель увеличился на 5,5%, в Китае — 1,9%, в остальном мире — на 2,2%.

Как отмечается в отчете, Европа в прошлом году увеличила импорт СПГ на 60% по сравнению с 2021 годом, до 121 миллиона тонн, чтобы компенсировать снижение российского трубопроводного газа. При этом Китай сократил закупки сжиженного природного газа на 15 миллионов тонн, а страны Южной Азии — на 6 миллионов.