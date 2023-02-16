МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Волатильность на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) в краткосрочной перспективе сохранится, и в условиях ограниченного ввода новых мощностей Европа и Китай будут бороться за эти объемы, говорится в новом обзоре рынка англо-голландской Shell (LNG Outlook 2023). "Газпром" вывели из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Причиной волатильности стали структурные изменения, произошедшие на рынке газа Европы в 2022 году. Из-за потерь трубопроводных поставок РФ европейские потребители увеличили импорт СПГ на 60%, до 121 миллиона тонн. Сделать это удалось во многом за счет сократившегося спроса в Китае, который из самого растущего покупателя превратился в балансирующего. СПГ же стал важной составляющей энергобезопасности ЕС, указывается в обзоре.

Несмотря на новый статус КНР, который раньше принадлежал Европе, эксперты Shell полагают, что в краткосрочной перспективе "Европа и Китай будут бороться за ограниченные объемы СПГ". "Сохранение волатильности ожидается в ближайшей перспективе", — добавляют они.

В отчете отмечается, что объем мировой торговли СПГ в прошлом году вырос примерно на 4% — до 397 миллионов тонн. Прогнозируется, что к 2040 году спрос на сжиженный газ составит 650-700 миллионов тонн. При этом в Shell подчеркивают необходимость инвестиций в новые проекты, чтобы избежать разрыва между спросом и предложением, который ожидается к концу 2020-х годов.

Кроме того, в отчете выделяется растущая роль США как одного из основных поставщиков сжиженного природного газа на мировой рынок. Усиление этой позиции делает покупателей американского СПГ уязвимыми к рискам рынка Соединенных Штатов. К примеру, более 95% производственных мощностей США, имеющихся и планируемых до 2030 года, позиционированы в 2 штатах на берегу Мексиканского залива.

Помимо этого, эксперты компании подчеркивают, что опора на долгосрочные контракты снижает подверженность покупателей и поставщиков к волатильности цен на газовом рынке.