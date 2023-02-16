МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Вашингтон отсутствием реакции на статью журналиста Сеймура Херша о подрывах "Северных потоков" подтверждает ее правдивость, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Появились новые свидетельства причастности США к подрыву "Северных потоков"

Политик отметил в интервью телеканалу "Россия 24", что теракт на российских газопроводах нанес серьезный политический и материальный ущерб. Кроме того, повреждения привели к выбросу в окружающую среду одномоментно 30 процентов годового выброса парниковых газов в Дании, указал спецпредставитель главы государства.

Иванов подчеркнул, что не удивился игнорированию расследования Херша Белым домом. По его словам, если бы статья содержала ложную информацию, американские власти уже подали бы на журналиста в суд за клевету.

"Раз американская администрация не подает в суд на Херша, значит, она понимает, что в случае судебных разбирательств вызвали бы сотрудников ЦРУ, которые под присягой должны будут давать показания, это может очень плохо кончиться. Поэтому — зачем? Лучше уходить в отказ и делать вид, что ничего не замечают. Это лишний раз доказывает, что как раз виновники ясны", — отметил спецпредставитель российского лидера.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, в котором говорилось, что взрывчатку на российские трубопроводы установили американские водолазы, а через три месяца активировали норвежцы. Пентагон и Белый дом заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Госдеп призвал верить позиции Вашингтона.

Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты американских и немецких военно-морских сил во время проведения учений Baltops-22 регулярно кружили над местами будущих взрывов, снижаясь до малых высот и выключая транспондеры, чтобы часть их траекторий не записывалась в треках портала.