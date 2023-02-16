КРАСНОДАР, 16 фев — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объём инвестиций, направленных на социальную газификацию Адыгеи, сумма выросла более чем на два миллиарда и достигла 5,4 миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе главы республики. "Газпром нефть" открыла 60 новых заправок в России

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил дальнейшую газификацию региона с заместителем генерального директора ООО "Газпром Межрегионгаз" Юрием Пахомовским.

"На данную программу было выделено 3,1 миллиарда рублей. После того, как мы с вами поработали, поддержали инициативы республики, сумма инвестиций "Газпрома" была увеличена – до 5 миллиардов 474 миллионов рублей. И мы сегодня готовы к большой работе по развитию газовой системы региона", – передает пресс-служба слова Пахомовского.

По словам Кумпилова, в рамках программы развития газоснабжения и газификации Адыгеи на 2021-2025 годы запланирована модернизация существующих и строительство новых газораспределительных станций, а также газопроводов. В том числе, необходимые мощности получит флагманский проект Адыгеи – создаваемая индустриальная зона в Тахтамукайском районе.

По словам Пахомовского, программа социальной газификации в Адыгее осуществляется согласно графику. На данный момент, предоставлена техническая возможность подключения более 3100 домовладениям, подведен газ до границ 2868 участков, выполнено подключение 1239 домовладений.