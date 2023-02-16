ЦЮРИХ, 16 фев — ПРАЙМ. Отсутствие информации со стороны Швеции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" может быть расценено как попытка скрыть данные о возможных заказчиках и исполнителях терактов, заявили в посольстве России в Стокгольме. Другой версии вообще нет: Пушков оценил новые данные о "Северных потоках"

Как отметили в дипмиссии, с момента совершения диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" прошло почти пять месяцев, все это время власти Швеции хранят молчание, а расследование терактов покрыто "плотной завесой тайны".

"Сложно воспринимать отсутствие какой-либо реакции официального Стокгольма иначе как попытку скрыть информацию о возможных заказчиках и исполнителях диверсии, в особенности на фоне появления в мировых СМИ сенсационных версий подрывов газопроводов", — говорится в заявлении дипмиссии.

"Чего так боится руководство Швеции? Вывести на чистую воду своих американских покровителей, задумавших и осуществивших этот неслыханный по дерзости и беспрецедентный по последствиям для некоторых своих союзников террористический акт? Показать всему миру, чего стоит блоковое верноподданичество соседней Норвегии, вместе с США нагревшей руки на сверхприбыльных поставках сжиженного газа континентальной Европе?" — добавили в посольстве.

Там отметили, что за неприкрытый государственный бандитизм и сокрытие данных о виновниках диверсии, вызвавшей масштабные энергетические, экологические и финансовые потери, придется ответить всем причастным государствам и конкретным личностям.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя расследования журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сказал, что правительства западных стран стремятся замолчать тему и "держат в узде" СМИ.

Расследование Херша, обвинившего США и Норвегию в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в иностранной прессе. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Вашингтона.

Ряд крупных изданий в США и Великобритании предпочли проигнорировать расследование. В частности, спустя неделю после выхода статьи такие крупные американские СМИ, как New York Times и Washington Post, так и не написали ничего об этом. Кроме того, расследование не освещали и ряд британских СМИ, например, Financial Times и Guardian.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.