МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия будет работать над тем, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался для США без последствий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"

"В том, что ответственность (лежит – ред.) на США, у нас сомнений нет. Мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США", — сказал Рябков в эфире Первого канала.

По его словам, вне зависимости от того, появилась бы публикация Сеймура Херша насчет "Северных потоков" или нет, Москва придерживалась бы мнения об ответственности Вашингтона.

"Об этом было сказано еще несколько месяцев назад с нашей стороны. В этом плане наша позиция не изменилась, и вопрос в надежности источников просто не стоит, это по сути дела уже доказанный факт", — добавил он.

Кроме того, по мнению Рябкова, необходимо провести независимое международное расследование взрывов на "Северных потоках" с обязательным участием России.

"Необходимо независимое международное расследование с обязательным российским участием. То, как себя ведут союзники США в Европе, в том числе скандинавские страны, по сути дела хамски… то, как нашим специалистам, в том числе из "Газпрома", нашим следователям, на протяжении всего этого времени отказывают в доступе к материалам, как им не дают подключиться к следственным действиям — это тоже сигнал сам по себе", — сказал он.

"Безотносительно к информации, которой мы располагаем, которую мы получаем самостоятельно, это тоже маркер того, что реально там произошло и как это все разыгрывалось", — подчеркнул замминистра иностранных дел.

При этом Рябков отметил, что Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газовых трубопроводов "Северные потоки".

"Что касается различных форм ответа или реакции — посмотрим, что будет дальше происходить. И будет ли что-то происходить, с точки зрения признания ответственности за случившееся и установление истины через международное расследование", — сказал он, добавив, что "во всяком случае, никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем".

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его материале говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.

Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом.