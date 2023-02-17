Рябков прокомментировал дальнейшие шаги по "Северным потокам"
Замглавы МИД Рябков: Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации на "Северных потоках"
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газопроводов "Северные потоки", заявил в эфире Первого канала заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он отметил: "Что касается различных форм ответа или реакции — посмотрим, что будет дальше происходить. И будет ли что-то происходить, с точки зрения признания ответственности за случившееся и установление истины через международное расследование".
При этом замглавы МИД добавил, что "никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем".
https://1prime.ru/gas/20230217/839834447.html
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