МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия не будет анонсировать дальнейшие шаги по ситуации вокруг подрывов газопроводов "Северные потоки", заявил в эфире Первого канала заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Рябков заявил о последствиях для США после данных о "Северных потоках"

Он отметил: "Что касается различных форм ответа или реакции — посмотрим, что будет дальше происходить. И будет ли что-то происходить, с точки зрения признания ответственности за случившееся и установление истины через международное расследование".

При этом замглавы МИД добавил, что "никакие карты заранее на стол о дальнейших шагах мы выкладывать не будем".