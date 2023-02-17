МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 65%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Uniper подсчитала убытки, понесенные из-за замещения российского газа

По данным на конец газовых суток 15 февраля (завершились в 8.00 мск 16 февраля) общий объем газа в этих ПХГ составляет около 70,55 миллиарда кубометров, следует из информации на сайте GIE.

Газохранилища в Европе, таким образом, заполнены на 64,81%, что на 0,41 процентного пункта (п.п.) ниже предыдущих газовых суток.

При этом показатель заполненности ПХГ в Евросоюзе на 20,19 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет. В то же время это не рекорд, поскольку тремя годами ранее он составлял 65,35%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.