GIE сообщила о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах до 64,81 процента
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 65%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По данным на конец газовых суток 15 февраля (завершились в 8.00 мск 16 февраля) общий объем газа в этих ПХГ составляет около 70,55 миллиарда кубометров, следует из информации на сайте GIE.
Газохранилища в Европе, таким образом, заполнены на 64,81%, что на 0,41 процентного пункта (п.п.) ниже предыдущих газовых суток.
При этом показатель заполненности ПХГ в Евросоюзе на 20,19 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет. В то же время это не рекорд, поскольку тремя годами ранее он составлял 65,35%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что Россия за восемь месяцев прошлого года сократила 80% поставок газа в Евросоюз. По ее словам, Европа смогла заменить выбывшие объемы российского "голубого топлива", в частности, значительно нарастив поставки сжиженного газа из США. По итогам 2022 года поставки оттуда выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.
https://1prime.ru/gas/20230217/839838184.html