МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров, теряют более 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Запасы газа в европейских хранилищах опустились ниже 65 процентов

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 566,3 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10.25 мск составляла 545,2 доллара (-5,2%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 575,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца 2022 года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.