МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Подрыв газопроводов "Северных потоков" приведет к ужасающим последствиям для Вашингтона, заявил в интервью изданию Democracy Now журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В Китае раскрыли, как Запад "отравил" себя, а не Россию

"Это будет иметь серьезные политические последствия для США. Парадоксально, но американский президент и его администрация не признают это расследование и все так же отрицают свою причастность к этому вопросу, получая при этом одобрение в прессе. The New York Times отказывается даже затрагивать эту тему, вторя властям и игнорируя ее. В долгосрочной перспективе Соединенные Штаты получат по заслугам: может дойти даже до выхода некоторых стран из НАТО, так как держать их в холоде Байдену не так страшно — он куда более заинтересован продолжением военного конфликта, в котором он наверняка проиграет", — сказал Херш.

Журналист назвал взрывы на российских трубопроводах диверсией, направленной на страны Евросоюза. По его мнению, США хотели показать Старому свету его абсолютную зависимость от Вашингтона. Помимо этого, сложившаяся ситуация пойдет только во вред НАТО — ведь сейчас в европейских странах опасно подскочили счета за электричество и газ.

Лауреат Пулитцеровской премии также напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, который отметил, что "Москва больше не сможет использовать свой газ как оружие". Херш подчеркнул, что такая "идея-фикс" превалирует в Белом доме уже более 20 лет.

"Эта тема уже давно активно обсуждается. Вашингтон был и всегда будет в ужасе из-за потенциала российских энергоносителей", — резюмировал Херш.

Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулицеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.

На прошлой неделе он опубликовал расследование о взрывах на "Северных потоках". В статье указывается, что именно водолазы ВМС США подложили взрывчатку под нитки газопровода еще летом 2022 года, а спустя три месяца ее активировали норвежцы. Американский президент Джо Байден более девяти месяцев решался на диверсию.

Вчера журналист из США Джон Дуган рассказал об анонимном письме одного из участников учений НАТО в июне 2022 года: по словам автора, 15 июня военные из США более на шесть часов погрузились под воду вместе с ящиками в отдаленном от маневров районе Балтийского моря. Всплыли водолазы уже без них. Кроме того, журналист получил доказательства в виде снимком и документов, но источник просил их не публиковать, чтобы его личность нельзя было установить.