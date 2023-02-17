МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил президента Владимира Путина, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий, залог этому — крупнейшая в мире ресурсная база. Путин оценил решение сохранить "Газпром" как единый стратегический комплекс

"Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база. Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце — Бованенковское месторождение", — сказал он на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".

Говоря о работе компании на Ямале, Миллер отметил, что Россия в Арктике впереди планеты всей, и ей равных в Арктике нет.

"Мы накопили уникальный опыт работы в Арктике. Накоплены собственные компетенции, опыт и знания. И "Газпром" создал новый центр газодобычи — Ямальский. В настоящее время идет обустройство новых крупных месторождений, добычи углеводородов", — рассказал глава компании.

"И мы можем ответственно сказать, что Россия здесь, в Арктике, впереди планеты всей. Нам в Арктике равных нет", — резюмировал он.