МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил Руководству "Газпрома" нужно постоянно контролировать социальную газификацию в России, проект является одним из самых значимых для страны, заявил глава государства Владимир Путин. Правительство направит дополнительные средства на социальную газификацию

Президент в пятницу поздравил работников холдинга с 30-летием.

"Считаю одним из наиболее значимых и ответственных проектов "Газпрома" расширенную программу социальной газификации, в рамках которой газовые сети бесплатно подводят до границ земельных участков граждан… Федеральные средства на эти цели выделены. И прошу держать эту работу на постоянном контроле", — отметил он.

Путин добавил, что проект в 2023 году стал бессрочным, распространился на социально значимые объекты.

Как подчеркнул президент, для России главное — обеспечение собственного развития, экономического роста, безопасности, повышения качества жизни население, а также бесперебойного снабжения регионов.