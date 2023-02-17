МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Компания "Газпром" и ее дочерние предприятия выведены из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ. Соответствующий закон подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин, текст документа размещен на портале правовой информации. Миллер заверил Путина, что России хватит газа на много лет

В ноябре ставка данного налога была повышена с 20 до 34 процентов на период с 2023 до 2025 года. Она начинала действовать в том случае, если компания отгрузила на экспорт хотя бы одну партию сжиженного газа до конца 2022 года.

Подписанный президентом закон отменяет действие такого налога для "Газпрома" и его "дочек". Решение будет действовать для всех правоотношений, возникших с января текущего года.

Кроме того, документ уточняет правила по налогообложения и предоставления налогового вычета по операциям с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и продлевает сроки завершения модернизации мощностей по переработке нефти для получения обратного акциза на сырье. Эти положения вступят в силу через месяц после официальной публикации закона.