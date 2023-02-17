МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Компания "Газпром" и ее дочерние предприятия выведены из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ. Соответствующий закон подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин, текст документа размещен на портале правовой информации.

Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер

Миллер заверил Путина, что России хватит газа на много лет

В ноябре ставка данного налога была повышена с 20 до 34 процентов на период с 2023 до 2025 года. Она начинала действовать в том случае, если компания отгрузила на экспорт хотя бы одну партию сжиженного газа до конца 2022 года.

Подписанный президентом закон отменяет действие такого налога для "Газпрома" и его "дочек". Решение будет действовать для всех правоотношений, возникших с января текущего года.

Кроме того, документ уточняет правила по налогообложения и предоставления налогового вычета по операциям с бензолом, параксилолом, ортоксилолом и продлевает сроки завершения модернизации мощностей по переработке нефти для получения обратного акциза на сырье. Эти положения вступят в силу через месяц после официальной публикации закона.