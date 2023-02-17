МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес не смог сдержаться и перешел на крик, когда говорил о вопиющей безнаказанности США за теракты на "Северных потоках". Видео с выступлением было опубликовано в Twitter. Яблоки или газ: в Сербии оценили потери, если введет санкции против России

Он подчеркнул, что действия Вашингтона были ни чем иным, как "преднамеренной террористической атакой на европейскую критическую инфраструктуру".

Уоллес выразил крайнее возмущение фактом того, что власти Евросоюза игнорировали расследование журналиста Сеймура Херша о возможной причастности Вашингтона к организации диверсий. Он напомнил о том, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен клятвенно пообещала решительно ответить на ЧП на "Северных потоках".

"Как же так, неужели Евросоюз стал настолько покорным вассалом США, что вы боитесь даже подать голос и спросить их, сделали ли они это. Какое же вы посмешище", — с гневом прокричал депутат в заключении своего эмоционального выступления.

Расследование Херша, который выдвинул обвинения против США и Норвегии в прошлогодней диверсии на трубопроводах, не получило широкого освещения в западных СМИ. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских в прошлом году.