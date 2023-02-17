МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Росрыболовство согласовало проект инженерно-геологических изысканий в рамках российско-китайского соглашения о поставках газа по "дальневосточному" маршруту, сообщило ведомство. Консул назвала объем инвестиций из КНР в российский Дальний Восток

"Приморским территориальным управлением Росрыболовства согласован проект инженерно-геологических изысканий, реализуемый в рамках российско-китайского межправительственного соглашения о поставках газа по "дальневосточному" маршруту", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект соответствует природоохранным требованиям в сфере рыболовства и сохранении водных биоресурсов. Документ предполагает строительство отвода от магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток в районе Дальнереченска до государственной границы с Китаем. Газопровод пройдет через водоохранную зону и русло реки Уссури и закончится на стартовой станции "Хулинь" в Китае.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объем поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.

Сейчас проект закона о ратификации соглашения, подготовленный Минэнерго РФ, внесен на рассмотрение Госдумы.

"Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.