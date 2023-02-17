МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве "Северных потоков", сообщается на сайте ведомства в пятницу. Евродепутат пришел в ярость, говоря о диверсии США на "Северных потоках"

Россия запросила на 22 февраля заседание СБ ООН в связи с новой информацией относительно подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил ранее первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в Нью-Йорке и Женеве на площадке Организации Объединенных Наций с акцентом на повестку ее Совета Безопасности и Совета по правам человека. Отдельно был затронут вопрос о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве газопровода "Северный поток" 26 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

"Подтвержден обоюдный настрой на развитие плотной координации между Москвой и Пекином по многосторонним вопросам", — добавили в ведомстве.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.