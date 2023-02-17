БУДАПЕШТ, 17 фев — ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает, что поставки природного газа из Азербайджана начнутся в 2023 году и до конца года в страну поступят 100 миллионов кубометров газа, а в перспективе ежегодный объем азербайджанского газа на венгерском рынке вырастет до 1-2 миллиардов кубометров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия сможет экспортировать нефтепродукты со словацкого НПЗ MOL

"Мы заключили политическое соглашение, и имеются технические и коммерческие условия для того, чтобы поставки газа из Азербайджана в Венгрию начались уже в этом году. В настоящее время мы ожидаем, что до конца года сможем рассчитывать на 100 миллионов кубометров азербайджанского газа", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром труда и социальной защиты Азербайджана Сахилем Бабаевым.

По словам Сийярто, впоследствии Будапешт и Баку планируют заключить долгосрочный договор, в соответствии с которым в Венгрию будет ежегодно поступать 1-2 миллиарда кубометров газа из Азербайджана.

"Хорошей основой для развития сотрудничества в сфере энергетики является то, что (венгерская нефтегазовая компания) MOL в качестве собственника присутствует на азербайджанском рынке. Сегодня около 15% добычи приходится на нефтяное месторождение, которым MOL частично владеет", — сказал глава венгерского МИД.

Он повторил, что успешные поставки газа из Азербайджана будут невозможны без расширения логистической инфраструктуры, финансирование которого в интересах всего региона должен провести Евросоюз, если "его разговоры о необходимости диверсификации не были иллюзией".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, поскольку это отвечает интересам всего региона. По его словам, станет понятно, готов ли Евросоюз от разговоров о диверсификации поставок перейти к реальным шагам для ее осуществления. В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.

В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.