МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе сократились по итогам пятницы на 6,2%, до 539,9 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе символически снижаются в четверг

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 566,3 доллара (-1,6%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом пятницы. В первый час торгов котировки впервые с августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров, однако ценовой минимум был достиг ближе к закрытию и составил 530,5 доллара (-7,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 575,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца 2022 года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.