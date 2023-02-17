ЕРЕВАН, 17 фев — ПРАЙМ. Объемы поставляемого в Армению газа сократились из-за "частичной закупорки" газопровода на территории РФ, подача топлива на ряд автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) республики будет приостановлена, сообщили в пресс-службе "Газпром Армения". Названы факторы снижения цены на газ в Европе

"С 16.00 14 февраля на территории Ставропольского края произошла частичная закупорка снабжающего Грузию и Армению транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ-Закавказье", в связи с чем значительно снизились суточные объемы импорта природного газа в Армению", — говорится на сайте компании.

По данным "Газпром Армения", принимая во внимание перебои и недостаточные объемы природного газа, импортируемого из РФ, а также технические условия забора газа из Абовянского подземного газохранилища, "в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения остальных потребителей газа, с 11.00 (10.00 мск) 18 февраля будет приостановлена подача газа на ряд АГНКС".

По данным пресс-службы, подача газа на некоторые газозаправочные станции будет приостановлена на срок, предусмотренный правилами газоснабжения и газопользования.

"При этом, чтобы не нарушать работу автотранспорта, будет продолжено газоснабжение всех оставшихся АГНКС", — отмечается в сообщении. Список этих станций с адресами выложен на сайте компании.

Газ на внутренний рынок Армении поставляет компания "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому".