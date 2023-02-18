МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Рябков прокомментировал дальнейшие шаги по "Северным потокам"

"Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", — указал он.