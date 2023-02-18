Полянский: Россия будет добиваться голосования СБ ООН по "Северным потокам"
Полянский заявил, что Россия будет добиваться голосования СБ ООН по "Северным потокам"
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", — указал он.
https://1prime.ru/gas/20230218/839848167.html
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