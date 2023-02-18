МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Проект резолюции, распространенной ранее Россией в СБ ООН и призывающей создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках", предполагает, что такая комиссия будет создана из независимых международных юристов, сообщил РИА Новости источник в организации. Полянский: Россия будет добиваться голосования СБ ООН по "Северным потокам"

По его словам, российская миссия подготовила проект резолюции СБ ООН, согласно которой Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Проект, как указал источник, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.

Он отметил, что, согласно проекту, Совбез постановляет, что комиссия должна быть "составлена из независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. Собеседник агентства указал, что генсек должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.

По словам источника, текст строжайшим образом осуждает диверсию на газопроводах "Северного потока" и подчеркивает, что уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа.

В тексте резолюции содержится указание на то, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США, добавил он.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.