МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Автор расследования о подрыве "Северных потоков", американский журналист Сеймур Херш допустил, что напишет больше о "механизме" подготовки к диверсии американскими властями. Херш назвал свою статью о "Северных потоках" "первым этапом"

По его словам, подготовка диверсии на "Северных потоках" проходила в большом секрете. "Президент (США — ред.) лишь узнал, что "мы можем это сделать". Возможно, я напишу больше о механизме (подготовки — ред.)", — сказал Херш в интервью порталу consortiumnews.com.

По его словам, норвежцы указали американским подводникам, где им следует это сделать — на мелководье, между Швецией и Данией. "И я предоставляю право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали", — указал журналист.

"И когда президент (США — ред.) делает это, люди, которые были вовлечены в планирование… Поверьте мне, Белый дом не знает, кто это, и что это, и что происходит — это разделение такого уровня, это очень сложно", — отметил Херш.

"Но они не могли поверить в то, что он сделал. Я говорю о людях, которые были вовлечены", — добавил он.

Вместе с тем Херш завил, что Белый дом не признается в подрыве "Северного потока", будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают люди из бизнеса, занимающегося трубопроводами, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com.

Журналист ответил отрицательно на вопрос о том, надеется ли он, что конгресс США может захотеть изучить его публикацию.

"Последнее, что сделал бы Белый дом… Послушайте, они никогда не скажут: "Мы сдаемся". Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут. Так что они продолжат эту историю и будут давить на людей, чтобы они не болтали", — сказал Херш.

"Но это и не важно. Послушайте, в трубопроводном бизнесе есть целое сообщество. Они знают, что случилось, но они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты", — добавил он.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.