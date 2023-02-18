ПРАГА, 18 фев — ПРАЙМ. В январе 2023 года Чехия полностью обошлась без поставок российского газа, этот вид топлива республика теперь получает из Норвегии, а также морским путем посредством СПГ-терминалов в Бельгии и Нидерландах, сообщил в субботу журналистам глава минпромторга Йозеф Сикела. Евросоюз в 2022 году получил больше энергии из солнца и ветра, чем из газа

"После окончания поставок через газопровод Nord Stream газ из России может к нам идти только через Словакию. А оттуда мы с сентября 2022 года по конец января этого года получили лишь 2,2% от общего объема поставок газа. В январе не было (поставлено из РФ) даже одного кубометра. Российские поставки через Германию нам удалось заменить газом из Норвегии, а также сжиженным природным газом (через терминалы) из Бельгии и Нидерландов", — сообщил министр.

По словам Сикелы, теплая зима и меры по экономии газа привели к снижению его потребления в республике.

"С октября 2022 года до конца января 2023 года мы снизили потребление газа на 28%, сэкономив таким образом более 850 миллионов кубометров этого топлива", — подчеркнул Сикела.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.