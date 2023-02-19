ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — ПРАЙМ. Азиатский рынок — самый динамичный в мире, "Газпром" видит на нем очень большие перспективы для российского газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "На инфляционном подиуме". Озвучен пугающий прогноз Еврокомиссии по Польше

"Мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объемы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке", – сказал Миллер в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Также Миллер отметил, что компания продолжает думать о новых рынках сбыта. "Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много, и на многие-многие годы", – отметил он.

"Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов", – добавил он.

"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее — 100,9 миллиарда кубометров газа (-45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.

Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал — Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.

Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.

Кроме того, компания в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ ещё предстоит ратифицировать.