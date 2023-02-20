ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Государства имеют право потребовать тщательного расследования подрывов "Северных потоков" в связи с серьезностью последствий преступления, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. "Заложена другая бомба". Чем обернется расследование по "Северным потокам"

"Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло", — подчеркнул дипломат.

По словам пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства, российские взрывы на "спасательной веревке" европейской энергетике — российских газопроводах — негативно повлияли на безопасность региона и мировую экологическую ситуацию. В этой связи необходимо беспристрастное расследование, добавил он.

Ван Вэньбинь также выразил недоумение в отношении молчания американской прессы и Вашингтона, отметив опасения европейских лидеров. Эти факты, укзал китайский дипломат, заставляют верить в странность дела о взрывах на "Северных потоках".

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится о причастности США к подрыву российских газопроводов. Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не имеют отношения к подрыву "Северных потоков".