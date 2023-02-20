ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Государства имеют право потребовать тщательного расследования подрывов "Северных потоков" в связи с серьезностью последствий преступления, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

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"Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло", — подчеркнул дипломат.

По словам пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства, российские взрывы на "спасательной веревке" европейской энергетике — российских газопроводах — негативно повлияли на безопасность региона и мировую экологическую ситуацию. В этой связи необходимо беспристрастное расследование, добавил он.

Ван Вэньбинь также выразил недоумение в отношении молчания американской прессы и Вашингтона, отметив опасения европейских лидеров. Эти факты, укзал китайский дипломат, заставляют верить в странность дела о взрывах на "Северных потоках".

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится о причастности США к подрыву российских газопроводов. Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не имеют отношения к подрыву "Северных потоков".