МИД Китая: мир вправе требовать тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"
ПЕКИН, 20 фев — ПРАЙМ. Государства имеют право потребовать тщательного расследования подрывов "Северных потоков" в связи с серьезностью последствий преступления, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло", — подчеркнул дипломат.
По словам пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства, российские взрывы на "спасательной веревке" европейской энергетике — российских газопроводах — негативно повлияли на безопасность региона и мировую экологическую ситуацию. В этой связи необходимо беспристрастное расследование, добавил он.
Ван Вэньбинь также выразил недоумение в отношении молчания американской прессы и Вашингтона, отметив опасения европейских лидеров. Эти факты, укзал китайский дипломат, заставляют верить в странность дела о взрывах на "Северных потоках".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится о причастности США к подрыву российских газопроводов. Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не имеют отношения к подрыву "Северных потоков".
https://1prime.ru/gas/20230220/839861120.html