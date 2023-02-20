МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный сообщил, что 16 февраля обратился к компании "Газпром" с просьбой предоставить информацию о нанесенном ущербе из-за взрывов на "Северных потоках" и рассказать о предпринимаемых в связи с этим мерах. Китай потребовал тщательного расследования взрывов на "Северных потоках"

Политик в понедельник выступает на экспертном совете комитета по экологии на тему "Диверсия на "Северных потоках" как демонстрация политики двойных стандартов".

"Мной в четверг направлено письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию о нанесенном экономическом и экологическом ущербе… Я надеюсь, что мы получим расчеты по экономическому и экологическому ущербу… А также по тем мерам, которые принимает компания", — сообщил депутат.

По его словам, в текущей ситуации неизвестно, на какую сумму страховой выплаты можно рассчитывать. Кроме того, добавил Завальный, авария привела к потере более миллиарда кубометров газа, а попавший в атмосферу метан разрушает озоновый слой.

Депутат также указал, что повреждения на "Северных потоках" крайне сложно устранить.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По данным оператора "Северного потока" Nord Stream AG, происшествие на трубопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.