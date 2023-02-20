КИШИНЕВ, 20 фев — ПРАЙМ. Молдавия впервые в истории перестала зависеть от одного импортера природного газа, заявила президент страны Майя Санду. В Молдавии хотят пересмотреть договоры с "Газпромом"

В понедельник в Кишиневе проходит десятая сессия парламентской ассамблеи "Евронест" с участием парламентариев из стран "Восточного партнерства" и Евросоюза.

Санду напомнила, что жители страны в 2022 году столкнулись с острым экономическим кризисом. На этом фоне молдавское правительство и западные страны оказывали всевозможную финансовую поддержку.

"Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа", — сказала она.

По словам президента Молдавии, трудности, с которыми сталкиваются жители республики, вызваны в том числе ситуацией на Украине.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов.