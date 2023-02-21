ООН, 21 фев — ПРАЙМ. Заседание Совета безопасности ООН, запрошенное Россией в связи терактом на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", пройдет во вторник и начнется в 15:00 (23:00 мск). В ГД призвали подсчитать предполагаемый ущерб от взрывов "Северных потоков"

Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающей генсека организации создать независимую комиссию для расследования подрыва ниток "Северных потоков". Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь уже заявил, что Китай поддерживает российский проект.

Между тем, как писал ранее в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, голосование по данному проекту пройдет в один из дней со среды до пятницы.

Согласно проекту резолюции, Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Проект, по словам источника РИА Новости в ООН, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.

Как сообщил источник, согласно проекту, Совбез постановляет, что комиссия должна быть "составлена из независимых и международно признанных юристов", которых выберет генсек ООН. Собеседник агентства указал, что генсек должен будет сообщить в течение 14 дней Совбезу о рекомендациях по модальностям комиссии.

По словам источника, текст строжайшим образом осуждает диверсию на "Северных потоках" и подчеркивает, что уже установлено вне сомнений, что это была диверсия, а не стихийное бедствие или техногенная катастрофа.

В тексте резолюции содержится указание на то, что атака на трубопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении "Северного потока", звучавших со стороны руководства США, добавил он.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.