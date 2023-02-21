МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Темпы отбора газа европейскими компаниями из ПХГ минимальны, поставки ресурса "Газпромом" могут вырасти до максимума с начала года, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) и "Оператора ГТС Украины". Санду заявила о "газовой независимости" Молдавии от России

Как отметили в GIE, на момент окончания газовых суток 19 февраля (завершились в 8.00 по московскому времени 20 февраля) запасы "голубого топлива" в Европе находятся около 69,5 миллиарда кубометров. Отбор составил всего 0,12 процентного пункта (п.п.) за сутки. В данных момент заполненность хранилищ в регионе достигла 63,95 процента, что выше средних значений на эту дату последних нескольких лет.

При этом "Газпром" может поставить газ через Украину на максимальном с начала января уровне, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 21 февраля составляет 40,3 миллиона кубометров (39,2 миллиона днем ранее). По мнению аналитиков, показатель вырастет из-за сближения цен контрактного газа российской компании с ценами на спотовом рынке (с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней).

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в день. С 1 февраля он перешел к росту, а 18 февраля достиг чуть более 39 миллионов кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе, согласно данным лондонской биржи ICE, на торгах в понедельник выросли примерно на один процент, до 545 долларов за тысячу кубометров, чуть оттолкнувшись от локальных минимумов. Это может быть связано с ожидаемым к концу недели похолоданием.