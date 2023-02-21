МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу достиг максимальных с 4 января 40,4 миллиона кубометров, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Европа выкачивает газ из ПХГ минимальными темпами

По словам пресс-секретаря российской компании, транзит газа через территорию Украины осуществлялся в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 40,4 миллиона кубометров на 21 февраля. Он добавил, что украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".

С конца мая 2022 года уровень поставок российского "голубого топлива" в основном составлял 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров. С 1 февраля он перешел к росту, а 18 февраля достиг чуть более 39 миллионов кубометров.

По мнению аналитиков, подобная динамика связана со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).