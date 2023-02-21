Поставки российского газа через Украину достигли максимума с 4 января
"Газпром" подает газ через Украину в рекордном с 4 января объеме 40,4 миллиона кубометров
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу достиг максимальных с 4 января 40,4 миллиона кубометров, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
По словам пресс-секретаря российской компании, транзит газа через территорию Украины осуществлялся в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 40,4 миллиона кубометров на 21 февраля. Он добавил, что украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".
С конца мая 2022 года уровень поставок российского "голубого топлива" в основном составлял 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров. С 1 февраля он перешел к росту, а 18 февраля достиг чуть более 39 миллионов кубометров.
По мнению аналитиков, подобная динамика связана со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).
https://1prime.ru/gas/20230221/839868712.html
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