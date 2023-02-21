МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале торгов во вторник растут менее чем на 1%, находясь чуть выше 550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Поставки российского газа через Украину достигли максимума с 4 января

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги близко к расчётной цене понедельника (551,8 доллара за тысячу кубометров), у отметки 551,7 доллара (–0,01%). А их стоимость по состоянию на 10.02 мск составляет почти 556 долларов за тысячу кубометров (+0,8%).

Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. А в пятницу газовые котировки, впервые с 26 августа 2021 года, опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.